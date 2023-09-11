В Нидерландах пакистанца приговорили к 12 годам за призыв убить скандального депутата

В понедельник суд Нидерландов приговорил бывшего пакистанского игрока в крикет к 12 годам заключения по обвинению в подстрекательстве людей к убийству известного ультраправого депутата Герта Вилдерса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

37-летнего Халида Латифа обвинили в том, что он предлагал вознаграждение в размере 21 тысяча евро за убийство Вилдерса. Латиф не явился на слушания в суде. Считают, что он находится в Пакистане, который не имеет соглашения об экстрадиции с Нидерландами.

В течение всего судебного процесса Латифа не называли по имени, но прокуроры заявили, что на видео, размещенном в интернете в 2018 году, было видно, как известный пакистанский игрок в крикет предлагал деньги за убийство Вилдерса. Сам Вилдерс идентифицировал подозреваемого как Латифа.

"Суд постановил, что долгосрочное безусловное заключение является единственным подходящим наказанием за такие виды преступлений", – говорится в заявлении суда.

Нидерландский депутат Вилдерс, который присутствовал на вынесении приговора, годами живет под круглосуточной охраной из-за неоднократных угроз его жизни. Они связаны с его жесткой критикой ислама.

На арест Латифа выдан международный ордер. Нидерландские прокуроры заявили, что пытались связаться с ним с 2018 года, сначала как со свидетелем, а затем – чтобы он мог ответить на обвинения. Однако они не получили никакого ответа от властей Пакистана.

В 2017 году 37-летний Латиф был отстранен на пять лет от всех видов крикета за участие в скандале с договорными матчами в Суперлиге Пакистана.

Угрозы для жизни Вилдерса возникли после того, как политик заявил, что устроит конкурс карикатур на пророка Мухаммеда.

Многие мусульмане считают любые изображения Мухаммеда богохульством. В конце концов, конкурс не состоялся, но план политика вызвал возмущение в мусульманском мире.

Герта Вилдерса обвиняли в подстрекательстве, оскорблении религиозных и этнических групп, разжигании ненависти и дискриминации. В 2011 году его признали невиновным. В 2016 году он снова попал под суд и был признан виновным в подстрекательстве и поощрении к дискриминации марокканских иммигрантов в Нидерланды, но не понес наказания. Позже приговор отменили.