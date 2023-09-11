У Гаазі поліція третій день поспіль розганяла водометами кліматичних протестувальників

У Нідерландах третій день поспіль кліматичні демонстранти з організації Extinction Rebellion проводили акцію на автобані A12 в Гаазі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Близько полудня кілька сотень демонстрантів вийшли на автостраду. Дорога була перекрита в обох напрямках, після чого в ситуацію втрутилася поліція, в тому числі із застосуванням водометів.

Відразу на початку акції поліція перекрила дорогу, не даючи демонстрантам пройти до тунелю автостради. Поліцейські закликали кліматичних активістів піти і продовжити демонстрацію на площі навпроти Центрального вокзалу Гааги.

Мер Гааги дав дозвіл поліції на втручання.

Приблизно через годину демонстрантів на дорозі, що веде до Гааги, вже не було.

Це перший випадок, коли ініціативна група заблокувала автомагістраль у будній день. Демонстранти мають намір продовжувати блокування до тих пір, поки не будуть скасовані всі субсидії на видобуток викопних копалин.

Мер Гааги заявляв раніше, що він дуже стурбований "підривними діями", оголошеними на найближчі робочі дні.

У суботу тисячі активістів заблокували тунель автостради А12. 2 400 демонстрантів були заарештовані, в тому числі десятки неповнолітніх. Демонстрантів відвезли автобусами до стадіону ADO, що на краю шосе. Звідти більшості було дозволено розійтися по домівках.

Під час вчорашньої демонстрації поліція втрутилася раніше, ніж позавчора. Через півтори години після початку блокади поліція вивела останнього демонстранта. Понад 500 осіб було заарештовано. Усі демонстранти були звільнені того ж дня.