В Гааге полиция третий день подряд разгоняла водометами климатических протестующих

В Нидерландах третий день подряд климатические демонстранты из организации Extinction Rebellion проводили акцию на автобане A12 в Гааге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Около полудня несколько сотен демонстрантов вышли на автостраду. Дорога была перекрыта в обоих направлениях, после чего в ситуацию вмешалась полиция, в том числе с применением водометов.

Сразу в начале акции полиция перекрыла дорогу, не давая демонстрантам пройти к тоннелю автострады. Полицейские призвали климатических активистов уйти и продолжить демонстрацию на площади напротив Центрального вокзала Гааги.

Мэр Гааги дал разрешение полиции на вмешательство.

Примерно через час демонстрантов на дороге, ведущей в Гаагу, уже не было.

Это первый случай, когда инициативная группа заблокировала автомагистраль в будний день. Демонстранты намерены продолжать блокировку до тех пор, пока не будут отменены все субсидии на добычу ископаемых.

Мэр Гааги заявлял ранее, что очень обеспокоен "подрывными действиями", объявленными на ближайшие рабочие дни.

В субботу тысячи активистов заблокировали тоннель автострады А12. 2 400 демонстрантов были арестованы, в том числе десятки несовершеннолетних. Демонстрантов отвезли на автобусах к стадиону ADO, что на краю шоссе. Оттуда большинству было разрешено разойтись по домам.

Во время вчерашней демонстрации полиция вмешалась раньше, чем позавчера. Через полтора часа после начала блокады полиция вывела последнего демонстранта. Более 500 человек были задержаны, но в тот же день их освободили.