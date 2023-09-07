У Литві розповіли, як допоможуть білорусам після заборони Лукашенка видавати паспорти за кордоном

Литва не збирається змінювати процедури видачі паспортів іноземця білорусам після того, як самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заборонив видавати паспорти за кордоном.

Про це "Белсату" повідомила директорка Департаменту міграції при МВС Литви Евеліна Гудзінскайте, пише "Європейська правда".

Чиновниця запевнила, що білоруські громадяни, як і раніше, можуть оформлювати паспорти іноземця, але для отримання документа потрібно обґрунтувати, чому громадянин не може оформити паспорт на батьківщині.

"Ми окремо розглядаємо кожен випадок білорусів, які побоюються переслідування і не можуть їхати в Білорусь. Якщо дійсно з об'єктивних причин білорус не може повернутися на батьківщину, ми видаємо паспорт іноземця", – заявила Гудзінскайте.

Вона також зазначила, що паспорт іноземця можуть отримати власники тимчасової або постійної посвідки на проживання.

"Ми в Литві маємо всі процедури, і ми готові до таких випадків, як зараз, коли людям знадобляться паспорти для подорожей, і вони не можуть отримати білоруський паспорт, вони матимуть можливість оформити паспорт іноземця в Литві", – резюмувала Гудзінскайте.

Раніше Лукашенко видав указ, згідно з яким білоруси, що живуть за кордоном, більше не зможуть отримати паспорт чи замінити наявний.

Нагадаємо, на початку серпня Об'єднаний перехідний кабінет (ОПК) – колективний виконавчий орган, створений лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, представив дизайн нового національного паспорта Білорусі.

Тоді повідомляли, що представники ОПК вже провели переговори і консультації з керівництвом Єврокомісії та деякими національними урядами, а ескіз паспорта представили Комітету з проїзних документів Єврокомісії.