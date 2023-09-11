Кулеба прокомментировал слухи о возможных уступках РФ в санкциях для экспорта зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нелогичными и неприемлемыми рассуждения о каких-то санкционных уступках России для ее возвращения к "зерновой сделке", поскольку это станет для Москвы приглашением к новому шантажу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве.

Кулебу спросили, известно ли Украине о якобы предложениях генсека ООН для Москвы об отмене некоторых западных санкций в обмен на возвращение России к Черноморской зерновой инициативе и как Киев относится к такой возможности.

"Вопрос об обнулении санкций в принципе не может стоять. Потому что если сейчас что-то "обнулить", то завтра Россия разбомбит еще дополнительный порт и начнет шантажировать мир новыми требованиями", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что ему известно о "некоторых силах, которые поддерживают уступки России в этом требовании".

"Я четко сказал, что если у кого-то есть желание позволить семье (секретаря Совбеза РФ Николая. – Ред.) Патрушева (....) который презирает, ненавидит Запад и хочет его разрушить, заработать пару сотен миллионов долларов на "Россельхозбанке" – можете подключать его к SWIFT. Как эти люди будут испытывать к себе какое-либо уважение после этого – мне сложно представить", – подчеркнул он.

Напомним, Кулеба также выразил уверенность, что решение Германии о ракетах Taurus для Украины – лишь вопрос времени.