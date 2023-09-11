У Греції міністр пішов у відставку після недоречного коментаря про трагічний випадок

У Греції міністр з питань судноплавства Мілтіадіс Варвіціотіс пішов у відставку після шквалу критики через його коментар у телеефірі з приводу загибелі пасажира порому.

Про це повідомляють Protothema i BBC, пише "Європейська правда".

Скандал довкола Варвіціотіса розпочався невдовзі після трагічного інциденту в порту Афін минулого вівторка.

У мережі з’явилося відео, як чоловік середнього віку намагається вскочити на пором перед відправленням, а члени екіпажу не пропускають та відштовхують його. З відео виглядає, що його зіштовхнули в море. 36-річного чоловіка після цього знайшли мертвим у воді.

Інцидент сколихнув всю країну. Відреагував у тому числі прем’єр Кіріакос Міцотакіс, заявивши, що нажаханий та обурений цим випадком, що стався внаслідок "поєднання безвідповідальності, цинізму і байдужості" та пообіцяв, що держава "виконає свої обов’язки".

Капітану і трьом членам екіпажу загрожують кримінальні звинувачення, останнім – у вбивстві з можливим умислом.

Міністр Варвіціотіс під час телеефіру сказав, що "родини тих, хто виходив у море на свій щоденний заробіток і тепер звинувачені у вбивстві, також горюють".

Коментар міністра спровокував шквал критики.

За деякий час Варвіціотіс оголосив, що подав заяву про відставку, тому що "атака стає все більш токсичною", та заявив, що його неправильно зрозуміли.

"Я жодним чином не прирівнював постраждалого і порушників. І жодним чином не заперечував відповідальності компанії-власниці судна… Для когось я можу бути хорошим політиком, для когось ні, але я не можу змиритися з тим, що мене "закидають камінням". Мій політичний шлях і особиста гідність вказують, що я не можу залишатися на посаді", – оголосив він.

Після заяви Варвіціотіса про відставку відомство очолить Хрістос Стиліанідіс.

Нагадаємо, центральні райони Греції минулого тижня постраждали від катастрофічної повені, кількість підтверджених смертей досягла 15.