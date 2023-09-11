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В Греции министр ушел в отставку после неуместного комментария о трагическом случае

Понедельник, 11 сентября 2023, 17:32

В Греции министр по вопросам судоходства Милтиадис Варвициотис ушел в отставку после шквала критики из-за его комментария в телеэфире по поводу гибели пассажира парома.

Об этом сообщают Protothema и BBC, пишет "Европейская правда".

Скандал вокруг Варвициотиса начался вскоре после трагического инцидента в порту Афин в минувший вторник.

В сети появилось видео, как мужчина пытается вскочить на паром перед отправлением, а члены экипажа не пропускают и отталкивают его. С видео выглядит, что его столкнули в море. 36-летнего мужчину после этого нашли мертвым в воде.

Инцидент всколыхнул всю страну. Отреагировал в том числе премьер Кириакос Мицотакис, заявив, что в ужасе и возмущен этим случаем, произошедшим в результате "сочетания безответственности, цинизма и равнодушия" и пообещал, что государство "выполнит свои обязанности".

Капитану и трем членам экипажа грозят уголовные обвинения, последним – в убийстве с возможным умыслом.

Министр Варвициотис во время телеэфира сказал, что "семьи тех, кто выходил в море на свой ежедневный заработок и теперь обвинены в убийстве, также скорбят".

Комментарий министра спровоцировал шквал критики.

Через некоторое время Варвициотис объявил, что подал заявление об отставке, потому что "атака становится все более токсичной", и заявил, что его неправильно поняли.

"Я никоим образом не приравнивал пострадавшего и нарушителей. И никоим образом не отрицал ответственности компании-владельца судна... Для кого-то я могу быть хорошим политиком, для кого-то нет, но я не могу смириться с тем, что меня "забрасывают камнями". Мой политический путь и личное достоинство указывают, что я не могу оставаться в должности", – объявил он.

После заявления Варвициотиса об отставке ведомство возглавит Христос Стилианидис.

Напомним, центральные районы Греции на прошлой неделе пострадали от катастрофического наводнения, количество подтвержденных смертей достигло 15.

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Греция