Ексглава МЗС Фінляндії лідирує серед кандидатів на пост президента

Колишній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто наразі є найпопулярнішим кандидатом на посаду президента країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle, це випливає з опитування Uutissuomalaisen.

Майже чверть опитаних (26%) готові віддати свій голос за Хаавісто на майбутніх виборах.

Пекка Хаавісто фото: Yle

Другим за популярністю кандидатом є колишній прем'єр-міністр Александр Стубб з 18% підтримки.

Замикає трійку директор Інституту міжнародних відносин Міка Аалтола, який заявив про президентські амбіції в серпні.

В опитуванні взяли участь близько 1000 осіб, воно було проведене наприкінці серпня – на початку вересня.

Президентські вибори у Фінляндії відбудуться в неділю, 28 січня 2024 року, з можливим другим туром 11 лютого.

Хаавісто у червні оголосив, що буде балотуватися на наступних президентських виборах у країні.

Чинний президент Фінляндії Саулі Нііністьо був переобраний на другий термін у січні 2019 року із понад 62% голосів.

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