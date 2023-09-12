В Чехии общественная инициатива запустила сбор на борьбу с российской дезинформацией

В Чехии общественная инициатива, которая уже больше года активно проводит сборы на оружие для Украины, анонсировала новый сбор – на борьбу с российской дезинформацией.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Активисты инициативы Dárek pro Putina – "Подарок для Путина" – запускают новый сбор на проект, который поможет бороться с российской дезинформацией. По их мнению, дезинформационные кампании в пользу РФ набирают обороты и имеют успех, тогда как государство фактически ничего не противопоставляет им.

Они акцентируют, что не предлагают что-то запрещать, но собираются в своей информационной кампании указывать на примеры, методы распространения дезинформации и тех, кто эти нарративы продвигает, противопоставлять ей реальные факты.

Цель – минимум миллион чешских крон. По состоянию на утро вторника на счету было уже 380 тысяч крон.

На начальную сумму активисты планируют рассказать о базовых принципах создания кампаний дезинформации и привести топ-5 примеров того, что распространилось в Чехии – об Украине и не только. Если сбор достигнет более 1,2 млн крон, планируют запускать тематический подкаст, в том числе о примерах из прошлого. При наличии еще большего бюджета будут открываться дополнительные направления.

Инициатива "Подарок для Путина" наиболее известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.

Кроме того, у инициативы были и другие крупные успешные сборы, как на 15 мобильных комплексов ПВО и чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, которую назвали "Пршемысл".