Угорщина хоче розширити заборону на імпорт української агропродукції після 15 вересня

Угорщина заявила, що дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт української агропродукції для захисту своїх ринків, якщо ЄС не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня.

Про це оголосив у середу міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у відео на своїй Facebook-сторінці, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Надь заявив, що нові заборонні заходи стосуватимуться ширшого спектра української продукції, ніж чинні.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національних заходів в індивідуальному порядку", – сказав Надь у відеозверненні.

П'ять країн наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Єврокомісія не продовжить її.

У травні Єврокомісія оголосила про "тимчасові запобіжні заходи", які забороняють імпорт деяких видів української агропродукції до цих п'яти країн, дозволяючи при цьому транзит на інші ринки. Термін дії цих заходів закінчується у п'ятницю.

Варто зазначити, що з Болгарії у вівторок надійшла новина про рішення парламентського комітету не підтримувати продовження заборони на імпорт сільгосптоварів з України. Парламент ще не затвердив цю позицію.

Між тим, Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.