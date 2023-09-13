Венгрия хочет расширить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября

Венгрия заявила, что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о том, что эти четыре страны введут национальные запреты на импорт украинской агропродукции для защиты своих рынков, если ЕС не продлит запрет, который заканчивается 15 сентября.

Об этом объявил в среду министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в видео на своей Facebook-странице, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Надь заявил, что новые запретительные меры будут касаться более широкого спектра украинской продукции, чем действующие.

"Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решение о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке", – сказал Надь в видеообращении.

Пять стран настаивают на продлении действующего запрета ЕС после окончания срока его действия в пятницу, а Польша и Венгрия заявили, что в одностороннем порядке продлят запрет, если Еврокомиссия не продлит его.

В мае Еврокомиссия объявила о "временных мерах", которые запрещают импорт некоторых видов украинской агропродукции в эти пять стран, разрешая при этом транзит на другие рынки. Срок действия этих мер истекает в пятницу.

Стоит отметить, что из Болгарии во вторник поступила новость о решении парламентского комитета не поддерживать продление запрета на импорт сельхозтоваров из Украины. Парламент еще не утвердил эту позицию.

Между тем правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.