Укр Рус Eng

Венгрия хочет расширить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября

Среда, 13 сентября 2023, 10:50

Венгрия заявила, что договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о том, что эти четыре страны введут национальные запреты на импорт украинской агропродукции для защиты своих рынков, если ЕС не продлит запрет, который заканчивается 15 сентября.

Об этом объявил в среду министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в видео на своей Facebook-странице, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Надь заявил, что новые запретительные меры будут касаться более широкого спектра украинской продукции, чем действующие.

Стефанишина объяснила, почему Киев считает несправедливым продление ограничений на импорт зерна

"Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решение о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке", – сказал Надь в видеообращении.

Пять стран настаивают на продлении действующего запрета ЕС после окончания срока его действия в пятницу, а Польша и Венгрия заявили, что в одностороннем порядке продлят запрет, если Еврокомиссия не продлит его.

В мае Еврокомиссия объявила о "временных мерах", которые запрещают импорт некоторых видов украинской агропродукции в эти пять стран, разрешая при этом транзит на другие рынки. Срок действия этих мер истекает в пятницу.

Стоит отметить, что из Болгарии во вторник поступила новость о решении парламентского комитета не поддерживать продление запрета на импорт сельхозтоваров из Украины. Парламент еще не утвердил эту позицию.

Между тем правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Зерновой кризис