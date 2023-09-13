В Германии ультраправый политик предстанет перед судом за использование нацистского лозунга

Глава ячейки ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хёке предстанет перед судом за использование запрещенного нацистского лозунга в своем выступлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Утверждается, что во время выступления в мае 2021 года Хёке сознательно использовал лозунг SA – военизированного крыла нацистской партии.

Политик закончил свою речь фразой "Все для Германии", зная, что эта фраза запрещена, поскольку часто использовалась SA.

Представитель регионального суда Халле заявил, что суд разрешил обвинению продолжить рассмотрение дела.

Однако суд отклонил ходатайство обвинения о передаче дела в суд высшей инстанции, решив, что оно должно рассматриваться в той же палате, где рассматривались подобные дела в прошлом.

На прошлой неделе депутаты земельного парламента проголосовали за лишение Хёке депутатской неприкосновенности по отдельным обвинениям в подстрекательстве к преступлению.

В прошлом Хёке выступал за ревизионистские взгляды на нацистское прошлое Германии. В 2018 году он назвал мемориал Холокоста в Берлине "памятником позора" и заявил, что Германия должна совершить "поворот на 180 градусов", когда речь идет о том, как она помнит свое прошлое.

Ранее депутат от ультраправой "Альтернативы для Германии" Штефан Койтер попал в скандал после того, как сравнил бывшего канцлера Ангелу Меркель с диктатором Адольфом Гитлером.

А в июне лидер "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.