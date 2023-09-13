В Італії стався вибух на заводі з переробки боєприпасів: троє загиблих

Щонайменше три людини загинули в результаті вибуху на заводі з переробки боєприпасів у місті К'єті, що на півдні Італії.

Як пише "Європейська правда", про це інформує агентство ANSA.

Повідомляють, що жертви спричинила дефлаграція, що сталася на підприємстві Sabino Esplodenti через причини, які досі з'ясовуються.

На своєму сайті Esplodenti Sabino описує себе як світового лідера у сфері відновлення матеріалів з військових боєприпасів, демілітаризації, рекультивації забруднених територій, утилізації виробів, що містять вибухові речовини (подушки безпеки, ремені безпеки, сигнальні ракети).

Дефлаграція – перехід детонації вибухових речовин в горіння заряду вибухових речовин з дозвуковими швидкостями.

Внаслідок іншого вибуху на заводі цієї ж компанії в південній італійській провінції Абруццо в грудні 2020 року загинули троє робітників.

Раніше повідомлялося, що польські рятувальники знайшли тіла п'яти із семи шахтарів, зниклих безвісти на шахті Пньовек у Сілезії у квітні минулого року після серії вибухів метану.

Перед цим у Румунії кількість загиблих внаслідок вибуху на АЗС у містечку Креведія неподалік від столиці Бухареста зросла до чотирьох осіб.