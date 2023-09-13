В Италии произошел взрыв на заводе по переработке боеприпасов: трое погибших

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на заводе по переработке боеприпасов в городе Кьети, что на юге Италии.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует агентство ANSA.

Сообщается, что жертвы вызвала дефлаграция, произошедшая на предприятии Sabino Esplodenti по причинам, которые до сих пор выясняются.

На своем сайте компания Esplodenti Sabino называет себя мировым лидером по извлечению материалов из военных боеприпасов демилитаризационных работ, восстановлению загрязненных участков, утилизации изделий, содержащих взрывчатые вещества (подушки безопасности, ремни безопасности, сигнальные ракеты).

Дефлаграция – переход детонации взрывчатых веществ в горение заряда взрывчатых веществ с дозвуковыми скоростями.

В результате другого взрыва на заводе этой же компании в южной итальянской провинции Абруццо в декабре 2020 года погибли трое рабочих.

Ранее сообщалось, что польские спасатели нашли тела пяти из семи шахтеров, пропавших без вести на шахте Пневек в Силезии в апреле прошлого года после серии взрывов метана.

Перед этим в Румынии количество погибших в результате взрыва на АЗС в городке Креведия неподалеку от Бухареста возросло до четырех человек.