У Румунії помер ще один постраждалий внаслідок вибуху на АЗС в кінці серпня

У Румунії кількість загиблих внаслідок вибуху на АЗС у містечку Креведія зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вранці у понеділок повідомили, що у лікарні помер ще один постраждалий внаслідок вибуху, що стався в кінці серпня. Пацієнт мав опіки 95% поверхні тіла.

Загальна кількість загиблих внаслідок нещасного випадку зросла до чотирьох.

Нагадаємо, кілька вибухів сталося на заправці скрапленого газу в румунському містечку Креведія, що неподалік від столиці Бухареста.

Зазначають, що станцію офіційно закрили після перевірок, але попри це вона працювала і мала шість резервуарів по 10 тисяч літрів, два з яких були заповнені.

Двоє людей загинули на місці, постраждали 58 осіб. Згодом у лікарні помер ще один постраждалий з опіками 99% поверхні тіла.

Після нещасного випадку прем'єр-міністр анонсував перевірки усіх АЗС країни.