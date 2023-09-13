У Литві мігранти тікали від поліції та впали в річку: загинула жінка

Внаслідок падіння автомобіля мігрантів у річку на півдні Литви під час його переслідування поліцією загинула жінка з Індії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила місцева поліція, інформує LRT.

Правоохоронці повідомили, що поліція Маріямпольського району переслідувала автомобіль Mazda, підозрюючи, що він перевозив нелегальних мігрантів.

Транспортний засіб помітили на дорозі Маріямполе-Калварія, але він не зупинився, коли поліція подала йому сигнал. Пізніше автомобіль з'їхав з дороги в річку Шешупе в Людвінаві.

Поліція затримала трьох чоловіків, які, можливо, є громадянами Індії, і почала пошуки водія автомобіля. Пасажирка, яка також, ймовірно, є громадянкою Індії, загинула в результаті аварії. За попередньою інформацією, мігранти потрапили до Литви з Латвії.

В іншому інциденті вісім мігрантів, можливо, громадяни Шрі-Ланки, отримали травми, коли їхній автомобіль перекинувся під час переслідування поліцією в центральному литовському місті Йонава.

Автомобіль з'їхав з дороги в місті, врізався в будівлю і перекинувся. В аварії постраждав водій Opel – 42-річний громадянин Шрі-Ланки, а також семеро пасажирів, також, можливо, громадяни Шрі-Ланки. За попередньою інформацією, вони також прибули з Латвії.

Оскільки в Латвії зафіксували рекордну кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, литовські прикордонники кажуть, що більшість мігрантів потім прямують до Литви.

Загалом цього року з Білорусі до Литви не пустили 1 643 нелегальних мігрантів, які намагалися в'їхати з Білорусі. У Латвії їхня кількість вже перевищила сім тисяч.

Литва планує відправити 20 прикордонників, щоб допомогти Латвії впоратися з потоками мігрантів.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі збільшенням кількості спроб нелегального перетину латвійсько-білоруського кордону начальник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс запропонує уряду закрити прикордонний пункт у Сілені.

Наразі до охорони кордону залучено Національні збройні сили та Держполіцію, а також до Латвії вже прибуло 20 литовських прикордонників. Направлено і запит на додаткову допомогу армії.