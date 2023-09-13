У Литві розповіли, коли можуть закрити інші прикордонні пункти з Білоруссю

Національний центр антикризового управління (НЦАУ) має наступного тижня представити висновок міжвідомчої робочої групи щодо того, в яких випадках слід ухвалити рішення про закриття інших прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, інформує Delfi.

За словами глави МВС, вона чекає, коли будуть представлені всі результати роботи робочої групи, що має статися вже наступного тижня.

"Є робоча група, яку очолює голова НЦАУ. Вона розставляє рівні загрози, індикатори і на підставі цього визначає перспективу наших прикордонних пунктів пропуску", – зазначила Білотайте.

Міністерка додала, що робоча група готує системний висновок, у якому пропонуються різні етапи, залежно від різних показників загроз і самих рівнів.

"Також у ньому, очевидно, передбачено відповідне обмеження роботи або закриття прикордонних пунктів пропуску – залежно від рівня загрози", – уточнила Білотайте.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на сьогодні не вважає актуальним сценарій повного закриття кордону з Білоруссю.

Перед цим командувач Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас заявив, що підтримує закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня. Були закриті пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс.