В Литве мигранты убегали от полиции и упали в реку: погибла женщина

В результате падения автомобиля мигрантов в реку на юге Литвы во время его преследования полицией погибла женщина из Индии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила местная полиция, информирует LRT.

Правоохранители сообщили, что полиция Мариямпольского района преследовала автомобиль Mazda, подозревая, что он перевозил нелегальных мигрантов.

Транспортное средство заметили на дороге Мариямполе-Калвария, но оно не остановилось, когда полиция подала ему сигнал. Позже автомобиль съехал с дороги в реку Шешупе в Людвинаве.

Полиция задержала трех мужчин, которые, возможно, являются гражданами Индии, и начала поиски водителя автомобиля. Пассажирка, которая также, вероятно, является гражданкой Индии, погибла в результате аварии. По предварительной информации, мигранты попали в Литву из Латвии.

В другом инциденте восемь мигрантов, возможно, граждане Шри-Ланки, получили травмы, когда их автомобиль перевернулся во время преследования полицией в центральном литовском городе Йонава.

Автомобиль съехал с дороги в городе, врезался в здание и перевернулся. В аварии пострадал водитель Opel – 42-летний гражданин Шри-Ланки, а также семеро пассажиров, также, возможно, граждане Шри-Ланки. По предварительной информации, они также прибыли из Латвии.

Поскольку в Латвии зафиксировали рекордное количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси, литовские пограничники говорят, что большинство мигрантов затем направляются в Литву.

Всего в этом году из Беларуси в Литву не пустили 1 643 нелегальных мигрантов, которые пытались въехать из Беларуси. В Латвии число попыток нелегального пересечения границы уже превысило семь тысяч.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличением количества попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс предложит правительству закрыть пограничный пункт в Силени.

Сейчас к охране границы привлечены Национальные вооруженные силы и Госполиция, а также в Латвию уже прибыло 20 литовских пограничников. Направлен и запрос на дополнительную помощь армии.