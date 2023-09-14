У Бельгії підпалили кілька шкіл через суперечливий предмет про секс

У бельгійському місті Шарлеруа підпалили кілька шкіл, поліція заявила, що підозрює "злочинний намір".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Підозрюється, що інциденти пов'язані зі зростаючим гнівом батьків щодо нового шкільного предмета, який стосується сексуальної освіти та сфери стосунків – EVRAS. Його запроваджує Федерація Валлонія-Брюссель (FWB) з початку навчального року для всіх франкомовних школярів.

На місці деяких пожеж виявили напис "No EVRAS".

Новий предмет зіткнувся з жорстким опором з боку релігійних груп, а також консервативних сімей. Вони скаржаться на те, що дітей занадто рано знайомлять з поняттями гендерної та сексуальної ідентичності. Вони наполягають на тому, що саме сім'ї повинні обговорювати ці теми зі своїми дітьми.

Інші теми, які викликають обурення батьків, – це обговорення наявності кількох партнерів, секстинг і оголеність.

8 вересня кілька сотень людей зібралися перед будівлею парламенту Французької громади, щоб висловити протест проти нового підручника. Група протестувальників, яка складалися переважно з представників ісламської спільности, засуджувала "гіперсексуалізацію" дітей і заявляла, що текст порушуватиме релігійні права учнів.

Але органи управління освітою поспішили підкреслити, що новий підручник – це посібник про те, як поводитися з темами, що виникають на уроках, і що вчителів не змушують викладати теми, які були б явно недоречними. Малоймовірно, що учні коли-небудь побачать весь текст підручника.

Крім того, посібник був розроблений у тісному обговоренні з усіма відповідними органами влади, фахівцями в галузі освіти та експертами в галузі охорони здоров'я.

Нагадаємо, за даними двох окремих досліджень, німці дедалі більше незадоволені якістю освіти у своїй країні.

Також раніше повідомлялося, що міністр освіти швейцарського кантону Во Фредерік Борлоз заборонив проводити політичні дискусії в навчальних закладах протягом десяти тижнів перед місцевими виборами, що викликало критику лівих партій.