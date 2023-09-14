В Бельгии подожгли несколько школ из-за спорного предмета о сексе

В бельгийском городе Шарлеруа подожгли несколько школ, полиция заявила, что подозревает "преступный умысел".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Подозревается, что инциденты связаны с растущим гневом родителей по поводу нового школьного предмета, который касается сексуального образования и сферы отношений – EVRAS. Его вводит Федерация Валлония-Брюссель (FWB) с начала учебного года для всех франкоязычных школьников.

На месте некоторых пожаров обнаружили надпись "No EVRAS".

Новый предмет столкнулся с жестким сопротивлением со стороны религиозных групп, а также консервативных семей. Они жалуются на то, что детей слишком рано знакомят с понятиями гендерной и сексуальной идентичности. Они настаивают на том, что именно семьи должны обсуждать эти темы со своими детьми.

Другие темы, которые вызывают возмущение родителей, – это обсуждение наличия нескольких партнеров, секстинг и обнаженность.

8 сентября несколько сотен человек собрались перед зданием парламента Французской общины, чтобы выразить протест против нового учебника. Группа протестующих, состоявшая преимущественно из представителей исламской общины, осуждала "гиперсексуализацию" детей и заявляла, что текст будет нарушать религиозные права учеников.

Но органы управления образованием поспешили подчеркнуть, что новый учебник – это пособие о том, как обращаться с темами, возникающими на уроках, и что учителей не заставляют преподавать темы, которые были бы явно неуместными. Маловероятно, что ученики когда-нибудь увидят весь текст учебника.

Кроме того, пособие было разработано в тесном обсуждении со всеми соответствующими органами власти, специалистами в области образования и экспертами в области здравоохранения.

Напомним, по данным двух отдельных исследований, немцы все больше недовольны качеством образования в своей стране.

Также ранее сообщалось, что министр образования швейцарского кантона Во Фредерик Борлоз запретил проводить политические дискуссии в учебных заведениях в течение десяти недель перед местными выборами, что вызвало критику левых партий.