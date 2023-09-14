В Австрії критикують заяви глави Єврокомісії про розширення Шенгенської зони

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер не погодився із закликом президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розширити Шенгенську зону.

Заяву австрійського міністра наводить Die Presse, повідомляє "Європейська правда".

Карнер підкреслив, що Австрія не зніме своє вето на приєднання до Шенгенської зони Румунії і Болгарії.

За його словами, зараз "центральною темою Єврокомісії" має бути нелегальна міграція та боротьба із нею.

"Зараз показники міграції зростають по всій Європі, і в багатьох країнах обговорюються питання додаткового прикордонного контролю, наприклад, в Німеччині з Польщею. Наразі я не бачу сенсу говорити про розширення Шенгенської зони. Нам потрібно більше контролю, а не менше", – сказав глава австрійського МВС.

У своїй промові "Про становище Союзу" фон дер Ляєн вимагала, щоб Болгарія і Румунія були прийняті до Шенгенської зони без кордонів "без подальших зволікань". Обидві країни довели, що вони виконали необхідні умови, заявила вона під час свого виступу.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.

Детально про промову Урсули фон дер Ляєн читайте у статті "ЄвроПравди": Україна більше не в центрі уваги ЄС: що показала щорічна промова президентки Єврокомісії.