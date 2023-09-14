В Австрии критикуют заявления главы Еврокомиссии о расширении Шенгенской зоны

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер не согласился с призывом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен расширить Шенгенскую зону.

Заявление австрийского министра приводит Die Presse, сообщает "Европейская правда".

Карнер подчеркнул, что Австрия не снимет свое вето на присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии.

По его словам, сейчас "центральной темой Еврокомиссии" должна быть нелегальная миграция и борьба с ней.

"Сейчас показатели миграции растут по всей Европе, и во многих странах обсуждаются вопросы дополнительного пограничного контроля, например, в Германии с Польшей. Сейчас я не вижу смысла говорить о расширении Шенгенской зоны. Нам нужно больше контроля, а не меньше", – сказал глава австрийского МВД.

В своей речи "О положении Союза" фон дер Ляйен потребовала, чтобы Болгария и Румыния были приняты в Шенгенскую зону без границ "без дальнейших проволочек". Обе страны доказали, что они выполнили необходимые условия, заявила она во время своего выступления.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.

Подробно о речи Урсулы фон дер Ляйен читайте в статье "ЕвроПравды": Украина больше не в центре внимания ЕС: что показала ежегодная речь президента Еврокомиссии.