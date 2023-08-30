Молдова денонсувала чотири угоди, підписані в рамках СНД

Уряд Молдови у середу, 30 серпня, денонсував ще чотири угоди, підписані в рамках СНД.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Infotag.

Зокрема, була денонсована угода про забезпечення взаємного захисту міждержавних секретів, укладена в Мінську 22 січня 1993 року.

Документ було ухвалено "з необхідності забезпечити захист міждержавних секретів, під час здійснення політичного, економічного, науково-технічного та військового співробітництва".

Аргументом для розірвання названо наявність аналогічних двосторонніх договорів з багатьма країнами СНД, зокрема Росією та Україною.

Крім того, була денонсована угода про співпрацю в галузі підготовки фахівців з радіоекології, радіаційної безпеки, радіобіології та суміжних наук, підписана в Мінську 30 листопада 2000 року.

Аргументом називається "формальність" договору і неучасть Молдови в програмі підготовки, передбаченої документом.

Також денонсовано угоди про розповсюдження документів з міждержавної стандартизації і про основні засади співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії.

Нагадаємо, Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у межах Співдружності незалежних держав.

Зокрема, 18 серпня Молдова почала денонсацію угоди від 1992 року щодо забезпечення прикордонних військ країн-учасниць СНД зброєю, військовою технікою та іншими матеріальними ресурсами.