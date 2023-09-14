Лукашенко зібрався до Путіна в п’ятницю

Самопроголошений лідер Білорусі Александр Лукашенко у п'ятницю відвідає Росію і зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомило білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

За даними агентства, основними темами переговорів стануть "міжнародний порядок денний і регіональна проблематика", а також спільні завдання в економіці – "велика робота у сфері імпортозаміщення".

Минулого разу Путін і Лукашенко зустрічалися в липні в Росії. Лукашенко тоді брав участь у саміті "Росія – Африка".

Після тієї зустрічі Лукашенко відзначився заявою, що "вагнерівці" "напрягають" його своїми войовничими настроями, та що він "проти поділу України".

Пізніше Лукашенко сказав, що "пожартував" про наміри російських найманців поїхати "на екскурсію в Жешув".

У серпні, як відомо, в авіакатастрофі в Росії загинув ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин.

Після його смерті Лукашенко відхрестився від того, що він нібито гарантував безпеку Пригожина після спроби заколоту в Росії.