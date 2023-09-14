Лукашенко встретится с Путиным в пятницу

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября направился в Россию, где в пятницу встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

По данным агентства, основными темами переговоров станут "международная повестка дня и региональная проблематика", а также совместные задачи в экономике – "большая работа в сфере импортозамещения".

Изначально БЕЛТА сообщило, что визит начнется 15 сентября.

В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в июле в России. Лукашенко тогда участвовал в саммите "Россия – Африка".

После той встречи Лукашенко отметился заявлением, что "вагнеровцы" "напрягают" его своими воинственными настроениями, и что он "против разделения Украины".

Позже Лукашенко сказал, что "пошутил" о намерениях российских наемников поехать "на экскурсию в Жешув".

В августе, как известно, в авиакатастрофе в России погиб главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

После его смерти Лукашенко открестился от того, что он якобы гарантировал безопасность Пригожина после попытки мятежа в России.