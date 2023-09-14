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Розвідувальний безпілотник НАТО вперше здійснив політ над Фінляндією

Четвер, 14 вересня 2023, 11:57

Розвідувальний безпілотник НАТО вперше здійснив політ над територією Фінляндії, яка цьогоріч офіційно стала членом Альянсу.

Про це написав речник НАТО Ділан Вайт у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Безпілотник-розвідник НАТО вперше здійснив політ над Фінляндією, новим членом Альянсу", – зазначив він.

За словами представника Альянсу, безпілотник збирав дані для підтримки колективного стримування і оборони союзників.

Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО 4 квітня.

Раніше повідомлялося, що проєкт бюджету уряду Фінляндії на 2024 рік передбачає витрати в розмірі 2,3% ВВП на оборону відповідно до вимог Північноатлантичного альянсу – країна стала наразі останнім членом військово-політичного блоку.

Перед цим стало відомо, що Фінляндія восени ухвалить рішення про те, яким чином вона сприятиме спільній обороні НАТО в мирний час.

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Фінляндія Розширення НАТО