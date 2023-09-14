Розвідувальний безпілотник НАТО вперше здійснив політ над Фінляндією

Розвідувальний безпілотник НАТО вперше здійснив політ над територією Фінляндії, яка цьогоріч офіційно стала членом Альянсу.

Про це написав речник НАТО Ділан Вайт у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Безпілотник-розвідник НАТО вперше здійснив політ над Фінляндією, новим членом Альянсу", – зазначив він.

За словами представника Альянсу, безпілотник збирав дані для підтримки колективного стримування і оборони союзників.

NEW A #NATO surveillance drone has flown a mission over #Finland 🇫🇮, the Alliance’s newest member, for the 1st time. Traveling high above Allies’ territories & in international airspace, it collected data to support Allies’ collective deterrence & defencehttps://t.co/fqU1uF2qPx pic.twitter.com/y72gU4RyKR — Dylan White (@NATOpress) September 14, 2023

Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО 4 квітня.

Раніше повідомлялося, що проєкт бюджету уряду Фінляндії на 2024 рік передбачає витрати в розмірі 2,3% ВВП на оборону відповідно до вимог Північноатлантичного альянсу – країна стала наразі останнім членом військово-політичного блоку.

Перед цим стало відомо, що Фінляндія восени ухвалить рішення про те, яким чином вона сприятиме спільній обороні НАТО в мирний час.