Разведывательный беспилотник НАТО впервые совершил полет над Финляндией

Разведывательный беспилотник НАТО впервые совершил полет над территорией Финляндии, которая в этом году официально стала членом Альянса.

Об этом написал представитель НАТО Дилан Уайт в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Беспилотник-разведчик НАТО впервые совершил полет над Финляндией, новым членом Альянса", – отметил он.

По словам представителя Альянса, беспилотник собирал данные для поддержки коллективного сдерживания и обороны союзников.

NEW A #NATO surveillance drone has flown a mission over #Finland 🇫🇮, the Alliance’s newest member, for the 1st time. Traveling high above Allies’ territories & in international airspace, it collected data to support Allies’ collective deterrence & defencehttps://t.co/fqU1uF2qPx pic.twitter.com/y72gU4RyKR