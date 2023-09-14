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Разведывательный беспилотник НАТО впервые совершил полет над Финляндией

Четверг, 14 сентября 2023, 11:57

Разведывательный беспилотник НАТО впервые совершил полет над территорией Финляндии, которая в этом году официально стала членом Альянса.

Об этом написал представитель НАТО Дилан Уайт в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Беспилотник-разведчик НАТО впервые совершил полет над Финляндией, новым членом Альянса", – отметил он.

По словам представителя Альянса, беспилотник собирал данные для поддержки коллективного сдерживания и обороны союзников.

Финляндия официально присоединилась к НАТО 4 апреля.

Ранее сообщалось, что проект бюджета правительства Финляндии на 2024 год предусматривает расходы в размере 2,3% ВВП на оборону в соответствии с требованиями Североатлантического альянса – страна стала пока последним членом военно-политического блока.

Перед этим стало известно, что Финляндия осенью примет решение о том, каким образом она будет способствовать совместной обороне НАТО в мирное время.

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Финляндия Расширение НАТО