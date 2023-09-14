Україна не має наміру шкодити польським аграріям, але ембарго на зерно треба скасувати – Жовква

В Офісі президента України пояснюють, що Україна не має наміру шкодити польським аграріям, але обмеження на імпорт української сільгосппродукції до ЄС слід скасувати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Жовква відзначив, що Польща залишається "форпостом всебічної допомоги Україні" і Київ безмежно вдячний за підтримку польської влади та польського народу. Він зауважив також, що понад 3 мільйони українців у Польщі працюють там і сприяють зростанню польської економіки.

Також Жовква наголосив, що Україна, уклавши Угоду про асоціацію з ЄС, засвідчила свою готовність грати згідно з правилами Євросоюзу, і частиною цієї угоди є положення про повну та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

"Можливі односторонні обмеження з боку Польщі стануть порушенням Угоди про асоціацію, порушенням умов вільного ринку та базових принципів вільної торгівлі СОТ.

Ми ніколи не мали наміру зашкодити польським аграріям. Більш того, за пів року, як Україна через заборони відсутня на польському ринку – їхнє становище не змінилося. Шукати причину треба не в українському імпорті… Рішення, які будуть прийняті, повинні засновуватися не на емоціях, політиці чи передвиборчих перегонах, а на фактах", – наголосив заступник керівника ОП.

Він зазначив, що Україна залишається відкритою для конструктивного діалогу, зокрема в межах створеної Координаційної платформи.

"Ми очікуємо виважене та обґрунтоване рішення Єврокомісії не поновлювати обмеження на українську агропродукцію після 15 вересня. І вкотре закликаємо Польщу підтримати цей розумний крок…

Але якщо право ЄС і принципи вільного ринку будуть порушені з боку Польщі, ми вміємо та будемо захищати власні інтереси стільки, скільки буде потрібно, усіма можливими юридичними інструментами, в тому числі в рамках СОТ", – заявив Жовква.

"Економіка має залишатися економікою, політика – політикою, а відносини України та Польщі і надалі мають бути партнерськими", – додав він.

Торговий представник України раніше також наголосив, що дані самого ЄС свідчать про відсутність підстав для продовження обмежень для української сільгосппродукції.

Як відомо, 15 вересня сплине термін чинної заборони на ввезення до ЄС кількох видів української агропродукції. Польща та Угорщина оголосили про наміри запровадити національні обмеження, якщо заборону не продовжать на рівні ЄС.

Водночас парламент Болгарії підтримав скасування заборони на агроімпорт з України.