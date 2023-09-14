В Офисе президента Украины объясняют, что Украина не намерена вредить польским аграриям, но ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС следует отменить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Жовква отметил, что Польша остается "форпостом всесторонней помощи Украине", и Киев бесконечно благодарен за поддержку польской власти и польского народа. Он отметил также, что более 3 миллионов украинцев в Польше работают там и способствуют росту польской экономики.

Также Жовква отметил, что Украина, заключив Соглашение об ассоциации с ЕС, показала свою готовность играть по правилам Евросоюза, и частью этого соглашения является положение о полной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

"Возможные односторонние ограничения со стороны Польши станут нарушением Соглашения об ассоциации, нарушением условий свободного рынка и базовых принципов свободной торговли ВТО.

У нас никогда не было намерения навредить польским аграриям. Более того, за полгода, как Украина из-за запретов отсутствует на польском рынке, их положение не изменилось. Искать причину надо не в украинском импорте... Решения, которые будут приняты, должны основываться не на эмоциях, политике или предвыборной гонке, а на фактах", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он отметил, что Украина остается открытой для конструктивного диалога, в частности в рамках созданной Координационной платформы.

"Мы ожидаем взвешенного и обоснованного решения Еврокомиссии не возобновлять ограничения на украинскую агропродукцию после 15 сентября. И в очередной раз призываем Польшу поддержать этот разумный шаг...

Но если право ЕС и принципы свободного рынка будут нарушены со стороны Польши, мы умеем и будем защищать собственные интересы столько, сколько потребуется, всеми возможными юридическими инструментами, в том числе в рамках ВТО", – заявил Жовква.

"Экономика должна оставаться экономикой, политика – политикой, а отношения Украины и Польши и в дальнейшем должны быть партнерскими", – добавил он.

Торговый представитель Украины Тарас Качка ранее также подчеркнул, что данные самого ЕС свидетельствуют об отсутствии оснований для продления ограничений для украинской сельхозпродукции.

Как известно, 15 сентября истечет срок действующего запрета на ввоз в ЕС нескольких видов украинской агропродукции. Польша и Венгрия объявили о намерениях ввести национальные ограничения, если запрет не продлят на уровне ЕС.

В то же время парламент Болгарии поддержал отмену запрета на агроимпорт из Украины.