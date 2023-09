Ексглава Міноборони Британії вважає логічними українські атаки проти Чорноморського флоту РФ

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес вважає логічними українські атаки проти кораблів Чорноморського флоту Росії, оскільки РФ активно використовує їх у веденні війни.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар він опублікував у Twitter.

Воллес дав зрозуміти, що українські удари по російських військових кораблях у Чорному морі не мали б викликати подив.

Russia can not use its Black Sea fleet to strike civilians and civilian infrastructure in Ukraine and not expect Ukraine to target those assets committing the war crimes.