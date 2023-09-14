Ексглава Міноборони Британії вважає логічними українські атаки проти Чорноморського флоту РФ

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес вважає логічними українські атаки проти кораблів Чорноморського флоту Росії, оскільки РФ активно використовує їх у веденні війни.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар він опублікував у Twitter.

Воллес дав зрозуміти, що українські удари по російських військових кораблях у Чорному морі не мали б викликати подив.

Russia can not use its Black Sea fleet to strike civilians and civilian infrastructure in Ukraine and not expect Ukraine to target those assets committing the war crimes. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 13, 2023

"Росія не може використовувати свій Чорноморський флот для ударів по цивільних цілях і цивільній інфраструктурі України та при цьому вважати, що Україна не буде цілити по цих спроможностях, за допомогою яких скоюють воєнні злочини", – зауважив Бен Воллес.

Тим часом колишній прем’єр Британії Борис Джонсон жорстко розкритикував Захід за повільні поставки зброї Україні.

Нагадаємо, Воллес був міністром оборони Британії протягом усього періоду повномасштабної війни Росії проти України і пішов з цієї посади 31 серпня за власним рішенням; він планує йти і загалом з політики. Новим міністром оборони став Грант Шаппс, "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.