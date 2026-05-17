В Латвії попередили про повітряну загрозу через невідомий дрон у небі

Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі у низці прикордонних з РФ районах через появу невідомого дрона в небі.

Про це йдеться у заяві латвійських збройних сил в Х, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Національні збройні сили зазначають, що спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.

Латвійська армія посилила потенціал протиповітряної оборони на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.

"Поки триває російська агресія в Україні, можливі повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього", – йдеться у заяві.

Мешканців закликали сховатися, дотримуючись дотримуйтесь принципу "двох стін", закрити вікна та двері.

Згодом в латвійські армії заявили, що повітряна загроза усунута.

Там також підтвердили, що в повітряний простір Латвії влетів один безпілотний літальний апарат. Згодом дрон залишив повітряний простір країни.

"Були задіяні винищувачі місії патрулювання повітряного простору НАТО в Балтії", – додали латвійські військові.

Нагадаємо, Національні збройні сили Латвії в ніч проти 15 травня повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі в Красллавському, Лудзському, Балвському та Резекненському краях поблизу кордону з РФ.

Однак згодом стало відомо, що іноземні безпілотники не порушували повітряний простір країни тієї ночі.