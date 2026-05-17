В італійській Модені водій наїхав на групу пішоходів: є поранені

У центрі італійського міста Модена у суботу, 16 травня, водій автівки на великій швидкості в’їхав у натовп пішоходів, внаслідок чого четверо осіб отримали важкі травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Як зазначено, сірий Citroen C3 раптово виїхав на тротуар і спочатку збив велосипедиста, а потім групу пішоходів.

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, fermato #ANSA https://t.co/LshVvUIUgT pic.twitter.com/dH2Dfx2na4 – Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 16, 2026

Потім автомобіль продовжив рух зигзагами і врешті-решт різко повернув ліворуч, збивши жінку у зоні обмеженого руху в історичному центрі міста. Повідомляється, що жінка отримала серйозні травми ніг.

Крім того, водій автівки вдарив ножем одного з перехожих, перш ніж його затримали.

Внаслідок інциденту вісім осіб отримали поранення, четверо з них перебувають у важкому стані. Трьох з них реанімували на місці, двом постраждалим довелось ампутувати ноги.

Підозрюваним виявився 31-річний Салім Ель-Кудрі. Прокуратура висунула йому звинувачення у замаху на вбивство і завданні тяжких тілесних ушкоджень з використанням зброї.

Нагадаємо, на початку травня через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе у Лейпцигу двоє людей загинули та ще двоє отримали серйозні травми.

Підозрюваним у смертельному наїзді є 33-річний місцевий житель, який вже мав справу з поліцією.