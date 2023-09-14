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Экс-глава Минобороны Британии считает логичными украинские атаки против Черноморского флота РФ

Четверг, 14 сентября 2023, 14:02

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает логичными украинские атаки против кораблей Черноморского флота России, поскольку РФ активно использует их в ведении войны.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий он опубликовал в Twitter.

Уоллес дал понять, что украинские удары по российским военным кораблям в Черном море не должны были бы вызвать удивление.

"Россия не может использовать свой Черноморский флот для ударов по гражданским целям и гражданской инфраструктуре Украины и при этом считать, что Украина не будет целиться по этим возможностям, с помощью которых совершают военные преступления", – отметил Бен Уоллес.

Между тем бывший премьер Британии Борис Джонсон резко раскритиковал Запад за медленные поставки оружия Украине.

Напомним, Уоллес был министром обороны Британии в течение всего периода полномасштабной войны России против Украины и ушел с этой должности 31 августа по собственному решению; он планирует уходить и вообще из политики. Новым министром обороны стал Грант Шаппс, "ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье Министр, приютивший семью из Украины.

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