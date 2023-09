Экс-глава Минобороны Британии считает логичными украинские атаки против Черноморского флота РФ

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает логичными украинские атаки против кораблей Черноморского флота России, поскольку РФ активно использует их в ведении войны.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий он опубликовал в Twitter.

Уоллес дал понять, что украинские удары по российским военным кораблям в Черном море не должны были бы вызвать удивление.

Russia can not use its Black Sea fleet to strike civilians and civilian infrastructure in Ukraine and not expect Ukraine to target those assets committing the war crimes.