Экс-глава Минобороны Британии считает логичными украинские атаки против Черноморского флота РФ

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает логичными украинские атаки против кораблей Черноморского флота России, поскольку РФ активно использует их в ведении войны.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий он опубликовал в Twitter.

Уоллес дал понять, что украинские удары по российским военным кораблям в Черном море не должны были бы вызвать удивление.

Russia can not use its Black Sea fleet to strike civilians and civilian infrastructure in Ukraine and not expect Ukraine to target those assets committing the war crimes. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 13, 2023

"Россия не может использовать свой Черноморский флот для ударов по гражданским целям и гражданской инфраструктуре Украины и при этом считать, что Украина не будет целиться по этим возможностям, с помощью которых совершают военные преступления", – отметил Бен Уоллес.

Между тем бывший премьер Британии Борис Джонсон резко раскритиковал Запад за медленные поставки оружия Украине.

Напомним, Уоллес был министром обороны Британии в течение всего периода полномасштабной войны России против Украины и ушел с этой должности 31 августа по собственному решению; он планирует уходить и вообще из политики. Новым министром обороны стал Грант Шаппс, "ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье Министр, приютивший семью из Украины.