У Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд біля кордону з Україною

У суботу, 16 травня в румунському населеному пункті Пардіна повіту Тулча, що межує з Україною, виявили нерозірваний некерований реактивний снаряд.

Про це йдеться в заяві румунського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, снаряд був виявлений на території закинутого будинку.

Територія була оточена, на місце викликали представників поліції, прикордонної служби та Румунської розвідувальної служби.

"Технічна експертиза підтвердила наявність у корпусі снаряда двох кілограмів вибухової речовини", – поінформували у Міноборони Румунії.

На місце події вирушила група фахівців Міністерства національної оборони для оцінки ситуації.

Справу передано до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.

Нагадаємо, 26 квітня у повіті Тулча виявили уламки дрона, після чого влада ізолювала територію та розпочала розслідування з метою встановлення їхнього походження.

Нещодавно міністр оборони Румунії Раду Міруца закликав перегрупувати сили, щоб захистити східний фланг ЄС від російських дронів.