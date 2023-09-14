ЄС готовий вжити заходів проти КНДР за військову допомогу Росії

В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано зазначив, що зустріч російського президента Владіміра Путіна з главою КНДР Кім Чен Ином показує, що РФ поглиблює свої зв’язки з найбільш ізольованими режимами.

"Це лише відображає дедалі більшу ізоляцію, відчай Росії, а також ефективність наших заходів проти РФ за її імперіалістичну війну проти України. Звичайно, ми засуджуємо найрішучішим чином не лише агресію РФ проти України, а також будь-кого, хто підтримує Росію в цій війні", – підкреслив він.

У ЄС закликають Північну Корею припинити надавати будь-яку політичну чи іншу підтримку РФ, а Росію, яка погодилась та схвалила санкції проти КНДР, поважати рішення Радбезу ООН.

"Будь-яка підтримка Росії, зокрема, військова від КНДР не залишиться без наслідків. Ми вже показали це у випадку з Іраном за його підтримку агресії РФ проти України, і ЄС вжив заходів. Тому ми готові слідкувати за ситуацією та реагувати в разі потреби", – додав Стано.

Кім Чен Ин і Владімір Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.

Сполучені Штати також пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.