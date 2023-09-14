ЕС готов принять меры против КНДР за военную помощь России

В ЕС заявили, что готовы принять меры против КНДР, если та будет оказывать России поддержку в ее войне против Украины.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано отметил, что встреча российского президента Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном показывает, что РФ углубляет свои связи с наиболее изолированными режимами.

"Это лишь отражает все большую изоляцию, отчаяние России, а также эффективность наших мер против РФ за ее империалистическую войну против Украины. Конечно, мы осуждаем самым решительным образом не только агрессию РФ против Украины, а также любого, кто поддерживает Россию в этой войне", – подчеркнул он.

В ЕС призывают Северную Корею прекратить оказывать любую политическую или иную поддержку РФ, а Россию, которая согласилась и одобрила санкции против КНДР, уважать решение Совбеза ООН.

"Любая поддержка России, в частности, военная от КНДР не останется без последствий. Мы уже показали это в случае с Ираном за его поддержку агрессии РФ против Украины, и ЕС принял меры. Поэтому мы готовы следить за ситуацией и реагировать в случае необходимости", – добавил Стано.

Ким Чен Ын и Владимир Путин в среду встретились на космодроме "Восточный". В день приезда Кима в РФ КНДР запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.