Глава МВС Франції попросив міністрів менше кататися країною через велику зайнятість поліції  

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен нібито попросив членів уряду звести до мінімуму робочі поїздки наступного тижня через те, що він надзвичайно насичений подіями, на кожній з яких потрібні серйозні заходи безпеки.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило RTL, а за ним інші французькі ЗМІ, пише "Європейська правда".

Прохання Дарманена до колег скоротити кількість поїздок стосується тижня з 18 по 24 вересня.

У цей період, серед іншого, очікується візит короля Британії Чарльза ІІІ до Парижа й Бордо, візит Папи Римського до Марселя, змагання за кубок світу з регбі.

"З точки зору підтримання громадського порядку це винятковий контекст", – нібито сказав Дарманен на засіданні членів уряду.

Після його прохання деякі міністри нібито планують відкласти поїздки.

Нагадаємо, державний візит королівського подружжя Великої Британії до Франції мав відбутися ще навесні, але його відклали через пенсійну реформу. Візит відбудеться 20-22 вересня.