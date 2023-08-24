Нарешті стало відомо, коли Чарльз ІІІ вирушить до Франції

Державний візит королівського подружжя Великої Британії до Франції, відкладений через протести проти суперечливої пенсійної реформи, відбудеться 20-22 вересня.

Про це в четвер оголосив Букінгемський палац, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла відвідають Париж і Бордо.

"Візит буде присвячений спільній історії, культурі та цінностям Сполученого Королівства та Франції", – йдеться в короткому повідомленні.

У Букінгемському палаці зазначають, що державний візит Чарльза III до Франції у вересні стане дев’ятим офіційним візитом за час його перебування на престолі з вересня минулого року.

Спочатку візит Чарльза і Камілли був запланований на 26-29 березня. Але 24 березня ця поїздка була "відкладена" через страйки проти пенсійної реформи, які тоді були в розпалі.

Король Чарльз III, який на той час ще не був коронований, мав приїхати до Франції у супроводі своєї дружини Камілли. Було заплановано кілька заходів у Парижі, а також візит до Бордо.

Перший закордонний візит суверена натомість відбувся в Берліні, куди король мав відправитися після перебування у Франції.

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