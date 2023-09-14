Глава МВД Франции попросил министров сократить число визитов из-за большой занятости полиции

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен якобы попросил членов правительства свести к минимуму рабочие поездки на следующей неделе из-за того, что она чрезвычайно насыщена событиями, на каждом из которых требуются серьезные меры безопасности.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило RTL, а за ним другие французские СМИ, пишет "Европейская правда".

Просьба Дарманена к коллегам сократить количество поездок касается недели с 18 по 24 сентября.

В этот период, среди прочего, ожидается визит короля Великобритании Чарльза III в Париж и Бордо, визит Папы Римского в Марсель, соревнования за кубок мира по регби.

"С точки зрения поддержания общественного порядка это исключительный контекст", – якобы сказал Дарманен на заседании членов правительства.

После его просьбы некоторые министры якобы планируют отложить поездки.

Напомним, государственный визит королевской четы Великобритании во Францию должен был состояться еще весной, но его отложили из-за пенсионной реформы. Визит состоится 20-22 сентября.