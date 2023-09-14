Лідери Сербії та Косова провели переговори у Брюсселі

Президент Сербії Александар Вучич та прем’єр частково визнаного Косова Альбін Курті знову зустрілися у Брюсселі у спробі нормалізувати відносини.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Вучич і Курті зустрічаються у рамках так званого діалогу Белград-Приштина за сприяння топ-дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля.

Попередній раунд діалогу у червні завершився без явних результатів. Вучич і Курті відмовилися від особистої зустрічі – Боррель проводив окремі зустрічі з ними по черзі.

На початку зустрічі 14 вересня Боррель написав, що сторонам "час почати виконувати домовленості" на шляху до нормалізації. "Сьогодні ми побачимо, чи готові вони брати на себе відповідальність", – зазначив дипломат, додавши спільне фото учасників зустрічі.

Джерело: Twitter Жозепа Борреля

Як відомо, одне з серйозних останніх загострень спричинили місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби і які бойкотували вибори та відмовилися визнавати їхні результати. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.

Як відомо, Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС