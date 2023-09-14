Лидеры Сербии и Косова провели переговоры в Брюсселе

Президент Сербии Александар Вучич и премьер частично признанного Косова Альбин Курти снова встретились в Брюсселе в попытке нормализовать отношения.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Вучич и Курти встречаются в рамках так называемого диалога Белград-Приштина при содействии топ-дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.

Предыдущий раунд диалога в июне завершился без явных результатов. Вучич и Курти отказались от личной встречи – Боррель проводил отдельные встречи с ними по очереди.

В начале встречи 14 сентября Боррель написал, что сторонам "пора начать выполнять договоренности" на пути к нормализации. "Сегодня мы увидим, готовы ли они брать на себя ответственность", – отметил дипломат, добавив совместное фото участников встречи.

Джерело: Twitter Жозепа Борреля

Как известно, одно из серьезных последних обострений вызвали местные выборы в муниципалитетах на севере Косова, где преобладают этнические сербы и которые бойкотировали выборы и отказались признавать их результаты. Тогда пострадали в том числе военные миротворческой миссии KFOR.

Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.