"Найскладніший діалог": В уряді розповіли про консультації з Угорщиною з освітнього питання

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що 15 вересня в Будапешті відбуваються консультації між Україною та Угорщиною щодо освітнього питання.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, з часу початку повномасштабної війни це другий раунд таких консультацій.

"Це, як ви можете собі уявити, складний процес, але він відбувається. І для нас це дуже великий показник. Відзначаю Угорщину, тому що найскладніший діалог – з цією країною", – сказала віцепрем'єрка.

"Але, звичайно, не можу не відзначити, наприклад, Грецію, Румунію, Болгарію як країни, з якими ми напрацювали всі ці зміни і які їх підтримали", – додала вона.

За словами Стефанішиної, прогрес у діалозі з Угорщиною все ж є. Зокрема, вона згадала візит президентки Угорщини в Україну до Дня незалежності.

"Консультації, які відбуваються 15 вересня в Будапешті, – це ще і в розвиток двосторонніх перемовин президентів. Це, я вважаю, з точки зору політичної позиції Угорщини як такої, вже великий прорив. Я сподіваюсь, що будуть хороші результати консультацій. На сьогодні Міністерство освіти проінформувало мене, що домовленість досягнута по цілій низці питань", – зазначила віцепрем'єрка.

Раніше цього року в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.