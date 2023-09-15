"Самый сложный диалог": В правительстве рассказали о консультациях с Венгрией по образовательному вопросу

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что 15 сентября в Будапеште проходят консультации между Украиной и Венгрией по образовательному вопросу.

Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, со времени начала полномасштабной войны это второй раунд таких консультаций.

"Это, как вы можете себе представить, сложный процесс, но он происходит. И для нас это очень большой показатель. Отмечаю Венгрию, потому что самый сложный диалог – с этой страной", – сказала вице-премьер.

"Но, конечно, не могу не отметить, например, Грецию, Румынию, Болгарию как страны, с которыми мы наработали все эти изменения и которые их поддержали", – добавила она.

По словам Стефанишиной, прогресс в диалоге с Венгрией все же есть. В частности, она вспомнила визит президента Венгрии в Украину ко Дню независимости.

"Консультации, которые происходят 15 сентября в Будапеште, – это еще и в развитие двусторонних переговоров президентов. Это, я считаю, с точки зрения политической позиции Венгрии как таковой, уже большой прорыв. Я надеюсь, что будут хорошие результаты консультаций. На сегодня Министерство образования проинформировало меня, что договоренность достигнута по целому ряду вопросов", – отметила вице-премьер.

Ранее в этом году в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дали понять, что не согласятся на будущее вступление Украины в ЕС без новых уступок по закону об образовании, который в последние годы стал главной причиной проблем в двусторонних отношениях.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.