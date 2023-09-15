У Німеччині натякають, що на рішення щодо Taurus для України треба ще "один-два тижні"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Німеччині потрібно ще один-два тижні, щоб зважити рішення про передачу Україні крилатих ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Tagesschau.

Пісторіус прокоментував можливе рішення про надання Україні ракет Taurus на Вестфальській конференції з питань миру, що проходить у Мюнстері.

"Якщо на прийняття рішення піде ще тиждень-два, то так має бути… Німеччина має проявити високий рівень обережності, навіть якщо нашим українським друзям це складно зрозуміти", – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, цього тижня депутати німецького Бундестагу від "світлофорної коаліції" написали листа до канцлера Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса, у якому, зокрема, вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що передача Україні ракет Taurus від Німеччини – це лише "питання часу".

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