В Германии намекают, что на решение о Taurus для Украины надо еще "одну-две недели"

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Германии нужны еще одна-две недели, чтобы взвесить решение о передаче Украине крылатых ракет.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Tagesschau.

Писториус прокомментировал возможное решение о предоставлении Украине ракет Taurus на Вестфальской конференции по вопросам мира, проходящей в Мюнстере.

"Если на принятие решения уйдет еще неделя-две, то так должно быть... Германия должна проявить высокий уровень осторожности, даже если нашим украинским друзьям это сложно понять", – сказал министр обороны.

Напомним, на этой неделе депутаты немецкого Бундестага от "светофорной коалиции" написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором, в частности, требуют передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что передача Украине ракет Taurus от Германии – это лишь "вопрос времени".

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