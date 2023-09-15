Румунія очікує, що в найближчі місяці подвоїть транзит українського зерна

Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну оцінив як реалістичні наміри країни подвоїти обсяги транзиту зерна з України через румунський порт Констанца, потреба в чому зросла після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Гріндяну заявив після зустрічі з представниками України, Молдови, Єврокомісії та США, присвяченій проблемам експорту українського збіжжя.

Європейські порти – зокрема й румунська Констанца – стали важливим шляхом вивезення з України збіжжя після того, як вихід РФ із "зернової угоди" фактично заблокував рух суден Чорним морем.

"Рівень транзиту, якого ми хочемо досягти в найближчі місяці, становить чотири мільйони тонн, і це можливо", – підкреслив Гріндяну.

За словами румунського міністра, для цього передбачається збільшення персоналу для прискореного проходження суден через Сулинський канал на Дунаї – він веде до Констанци, а також фінансований ЄС проєкт, спрямований на те, щоб зробити канал цілодобово судноплавним.

Гріндяну додав, що перевалка зерна із судна на судно в Констанці також допоможе збільшити пропускну здатність порту на 500 тисяч тонн щомісяця. Це дозволить меншим суднам, що перевозять зерно, перевантажувати його на більші безпосередньо в порту.

Віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков заявив, що подвоєння потужностей має бути досягнуте на початку жовтня, що "може допомогти нам вирішити щонайменше 50% нашого експорту".

Як відомо, з минулого року Європейський Союз ініціював "шляхи солідарності", покликані сприяти транзиту українського зерна сухопутними коридорами після блокади Росією Чорного моря.

Наразі ЄС вивчає можливість залучити Італію та Грецію до так званого "коридору солідарності" для експорту українського зерна.