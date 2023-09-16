Президент Чорногорії вимагає розкрити справу про проритий тунель до судового сховища

Президент Чорногорії Яков Мілатович закликав до ретельного розслідування справи про проритий підземний тунель до судового сховища з речовими доказами в столиці Подгориці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Мілатович назвав цю подію атакою на Чорногорію та її систему правосуддя.

"Я вимагаю повної відповідальності і повного розкриття… Я сподіваюся, що це не буде одним з тих випадків, коли громадськість ніколи не отримає повної картини", – підкреслив він.

Раніше поліція Чорногорії розпочала розслідування після виявлення підземного тунелю, що з'єднує житловий будинок з розташованим неподалік судовим сховищем, де зберігаються вилучені наркотики та інші речові докази.

За даними ЗМІ, зі сховища зникло кілька одиниць вогнепальної зброї, які є доказами проти лідерів так званого "Кавачського клану".

Поліція розшукує шістьох підозрюваних.