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Президент Черногории требует раскрыть дело о прорытом тоннеле к судебному хранилищу

Суббота, 16 сентября 2023, 10:02

Президент Черногории Яков Милатович призвал к тщательному расследованию дела о прорытом подземном тоннеле к судебному хранилищу с вещественными доказательствами в столице Подгорице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Милатович назвал это событие атакой на Черногорию и ее систему правосудия.

"Я требую полной ответственности и полного раскрытия... Я надеюсь, что это не будет одним из тех случаев, когда общественность никогда не получит полной картины", – подчеркнул он.

Ранее полиция Черногории начала расследование после обнаружения подземного тоннеля, соединяющего жилой дом с расположенным неподалеку судебным хранилищем, где хранятся изъятые наркотики и другие вещественные доказательства.

По данным СМИ, из хранилища исчезло несколько единиц огнестрельного оружия, которые являются доказательствами против лидеров так называемого "Кавачского клана".

Полиция разыскивает шестерых подозреваемых.

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Черногория