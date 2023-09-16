Топ-посадовець НАТО: РФ все більше впадає в залежність від "ненадійних гравців"

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що проблеми на полі бою і в економіці штовхають Росію все далі в руки "ненадійних гравців".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

За словами адмірала НАТО Роба Бауера, Росія стає все більш залежною від "ненадійних гравців" через західні санкції і дипломатичний тиск.

Російські збройні сили втрачають все більше і більше позицій, а вся Росія страждає від наслідків економічних санкцій і дипломатичної ізоляції, заявив Бауер на щорічній конференції Військового комітету НАТО в Осло.

"Росія змушена співпрацювати з ненадійними гравцями і стає все більш залежною", – сказав голова військового комітету.

Бауер не назвав конкретних гравців, від яких залежить Росія. Президент Росії Владімір Путін нещодавно зустрівся з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Уряд США застеріг Північну Корею від постачання зброї Москві.

Путін також має багато контактів з іншими суперечливими правителями, такими як президент Білорусі Александр Лукашенко. Незабаром після Кім Чен Ина він також прибув на зустріч в РФ – сьому цього року. Білорусь вже давно вважається найближчим союзником Росії у війні проти України.

Адмірал НАТО Бауер також заявив, що російське керівництво вважає, що переживе рішучість українського народу і його союзників. "Росія роками готувалася до конфронтації і готова піддавати свій народ і свою економіку нескінченним труднощам", – сказав Бауер.

Нагадаємо, глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Росія зараз ослаблена через війну проти України, в Альянсу є час подбати про нарощення колективної безпеки, доки Москва не відновила сили.