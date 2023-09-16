Топ-чиновник НАТО: РФ все больше впадает в зависимость от "ненадежных игроков"

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что проблемы на поле боя и в экономике толкают Россию все дальше в руки "ненадежных игроков".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

По словам адмирала НАТО Роба Бауэра, Россия становится все более зависимой от "ненадежных игроков" из-за западных санкций и дипломатического давления.

Российские вооруженные силы теряют все больше и больше позиций, а вся Россия страдает от последствий экономических санкций и дипломатической изоляции, заявил Бауэр на ежегодной конференции Военного комитета НАТО в Осло.

"Россия вынуждена сотрудничать с ненадежными игроками и становится все более зависимой", – сказал председатель военного комитета.

Бауэр не назвал конкретных игроков, от которых зависит Россия. Президент России Владимир Путин недавно встретился с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Правительство США предостерегло Северную Корею от поставок оружия Москве.

Путин также имеет много контактов с другими противоречивыми правителями, такими как президент Беларуси Александр Лукашенко. Вскоре после Ким Чен Ына он также прибыл на встречу в РФ – седьмую в этом году. Беларусь уже давно считается ближайшим союзником России в войне против Украины.

Адмирал НАТО Бауэр также заявил, что российское руководство считает, что переживет решимость украинского народа и его союзников. "Россия годами готовилась к конфронтации и готова подвергать свой народ и свою экономику бесконечным трудностям", – сказал Бауэр.

Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Россия сейчас ослаблена из-за войны против Украины, у Альянса есть время позаботиться о наращивании коллективной безопасности, пока Москва не восстановила силы.